Fußball

Pokalfinale: Kein zentrales Public Viewing in Stuttgart

VfB-Fans in Stuttgart müssen das Pokalfinale ohne zentrales Public Viewing erleben. Warum es diesmal weder auf dem Schlossplatz noch in der Arena ein gemeinsames Fußball-Erlebnis gibt.

Im vergangenen Jahr hatten 35.000 VfB-Fans den Pokalsieg gegen Arminia Bielefeld auf dem Stuttgarter Schlossplatz verfolgt. (Archivbild) Foto: Andreas Rosar/dpa
Im vergangenen Jahr hatten 35.000 VfB-Fans den Pokalsieg gegen Arminia Bielefeld auf dem Stuttgarter Schlossplatz verfolgt. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Die VfB-Fans müssen beim DFB-Pokalfinale auf ein zentrales Public Viewing in Stuttgart verzichten. Auch in der MHP Arena werde es am 23. Mai kein gemeinsames Schauen des Endspiels in Berlin gegen den FC Bayern München geben. «Ein zentrales Public Viewing in der MHP Arena wurde eingehend geprüft. Wir haben davon aus organisatorischen und technischen Gründen Abstand genommen», bestätigte ein VfB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet.

Im vergangenen Jahr hatten 35.000 Fans auf dem Stuttgarter Schlossplatz den 4:2-Sieg des Teams von Trainer Sebastian Hoeneß gegen Arminia Bielefeld verfolgt. In diesem Jahr steht der Schlossplatz wegen des gleichzeitig stattfindenden SWR-Sommerfestivals nicht zur Verfügung. Auch ein Public Viewing auf dem Cannstatter Wasen sei nicht möglich. 

Der VfB war mit einem 2:1-Sieg nach Verlängerung gegen den SC Freiburg ins Pokalfinale eingezogen.

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