Pokalfinale: Kein zentrales Public Viewing in Stuttgart

Stuttgart (dpa) - Die VfB-Fans müssen beim DFB-Pokalfinale auf ein zentrales Public Viewing in Stuttgart verzichten. Auch in der MHP Arena werde es am 23. Mai kein gemeinsames Schauen des Endspiels in Berlin gegen den FC Bayern München geben. «Ein zentrales Public Viewing in der MHP Arena wurde eingehend geprüft. Wir haben davon aus organisatorischen und technischen Gründen Abstand genommen», bestätigte ein VfB-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die «Stuttgarter Zeitung» darüber berichtet.