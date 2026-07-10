Pokémon-Diebstahl: Mann schlägt zu und stiehlt Sammelkarten
Eigentlich sollten die Pokémon-Karten verkauft werden. Dann schlägt der vermeintliche Interessent zu und flieht mit der Beute.
Neu-Ulm (dpa) - Bei einem geplanten Verkauf von Pokémon-Karten hat der vermeintliche Interessent Sammelkarten im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der Dieb habe den Verkäufer in Neu-Ulm ins Gesicht geschlagen und dann mit der Beute die Flucht ergriffen, teilte die Polizei mit.
Ursprünglich sei bei dem Treffen am Donnerstagabend ein Verkauf der Sammelkarten geplant gewesen. Der vermeintliche Käufer überraschte den Anbieter jedoch mit dem Schlag. Der Verkäufer habe den Mann zwar noch festhalten können, wobei der Täter seine Beute zunächst verloren habe. Beim anschließenden Gerangel habe der Dieb jedoch einen Teil der Karten mitnehmen und entkommen können.
Die Polizei geht davon aus, dass der Täter sein Handy im Bereich des Tatorts verloren hat. Zunächst konnten die Beamten das Gerät jedoch nicht finden. Die Beamten bitten Zeugen um Hinweise.