Polarlichter in der Nacht zum Sonntag möglich

Heppenheim (dpa) - Durch einen Sonnensturm könnten auch über Deutschland in der Nacht zum Sonntag Polarlichter zu sehen sein. In welchem Zeitraum und in welcher Region das möglicherweise der Fall sein werde, sei noch unklar, sagte Carolin Liefke von der Vereinigung der Sternfreunde im hessischen Heppenheim am Freitag. «Es gab eine passende Sonneneruption», sagte Liefke. «Es gibt eine Vorwarnung, dass man die Augen offenhalten sollte.» Im ungünstigsten Fall könnte das Phänomen allerdings auch tagsüber erscheinen, und damit nicht zu erkennen sein.