Polizei beendet Rap-Videodreh

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Polizei hat den ungenehmigten Dreh eines Rapvideos in Frankfurt gestoppt. Zeugen hätten berichtet, dass in einer größeren Gruppe eine Waffe in die Höhe gehalten wurde, wie die Polizei Frankfurt mitteilte. Die Polizei sei daraufhin mit einem Großaufgebot ausgerückt. Bei der Untersuchung sei dann festgestellt worden, dass zwei Musiker ein nicht angemeldetes Musikvideo aufgenommen hätten.