Enzkreis

Polizei durchsucht Schule nach Alarm - keine Gefahrenlage

Nach einer Alarmmeldung durchsuchten die Beamten eine Schule im Enzkreis. Vorsorglich sperrten sie den Bereich um das Gebäude.

Nach der Durchsuchung gab die Polizei Entwarnung. (Symbolbild) Foto: Marcus Brandt/dpa
Nach der Durchsuchung gab die Polizei Entwarnung. (Symbolbild)

Remchingen (dpa/lsw) - Nach einer Alarmmeldung an einer Schule in Remchingen (Enzkreis) hat die Polizei drei Gebäude durchsucht. «Eine Gefahrenlage war nicht feststellbar», teilten die Beamten mit. Ungefähr 100 Kinder, Jugendliche und Erziehungs- sowie Lehrkräfte der Schule und eines Kindergartens seien während der Aktion in den Räumen gewesen. Sie seien nach aktuellem Stand unverletzt geblieben. Fachleute betreuten sie.

Die Polizei hatte den Bereich um zwei Straßen nahe der Schule vorsorglich gesperrt. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wurde ein Alarmgeber der Einrichtung nicht vorsätzlich ausgelöst.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Radon gemessen - Räume von Schule vorsorglich geschlossen
Radioaktives Gas

Radon gemessen - Räume von Schule vorsorglich geschlossen

Ausgerechnet kurz vor dem Schulstart: An einer Schule in Vaihingen/Enz wurden erhöhte Werte des radioaktiven Gases Radon gemessen. Für den Schulbetrieb hat das Folgen.

12.09.2025

Bestechlichkeit? - Rathaus von Mönsheim durchsucht
Kriminalität

Bestechlichkeit? - Rathaus von Mönsheim durchsucht

Das Rathaus der Gemeinde Mönsheim wird durchsucht. Vorwürfe der Bestechlichkeit und Untreue stehen im Raum. Das Landratsamt reagiert.

13.03.2025

Wegen Mpox: Schule in NRW vorsorglich geschlossen
Krankheiten

Wegen Mpox: Schule in NRW vorsorglich geschlossen

Unter anderem zwei Schulkinder sind in der Nähe von Köln mit der neuen Mpox-Variante 1b infiziert. Der Kreis reagiert. Eine Förderschule schließt und wechselt auf Distanzunterricht.

16.12.2024

Krankheiten

Wegen Mpox: Schule in NRW vorsorglich geschlossen

16.12.2024

Stutensee

Schule wird nach Droh-Mail durchsucht: Entwarnung

War es ein übler Scherz? Nach einer Droh-Mail rückt die Polizei bei einer Schule in Stutensee an. Gefunden wird nichts. Folgen hat es für den Verfasser dennoch.

04.05.2023