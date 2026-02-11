Kriminalität

Polizei durchsucht sechs Wohnungen wegen Kinderpornografie

Die Polizei ermittelt gegen mehrere Menschen wegen des Verdachts des Besitzes, Erwerbs und der Verbreitung von Kinderpornografie. In Horb fanden die Beamten zusätzlich verbotene Gegenstände.

Es gab sechs Durchsuchungen wegen Verdachts auf Kinderpornografie. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Es gab sechs Durchsuchungen wegen Verdachts auf Kinderpornografie. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Die Kriminalpolizei hat in den Landkreisen Calw, Freudenstadt und Enzkreis sechs Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts auf Verbreitung, Erwerb und Besitz von kinderpornografischen Inhalten vollstreckt. Mehrere der sechs Verdächtigten im Alter zwischen 17 und 62 Jahren wurden erkennungsdienstlich behandelt, wie ein Sprecher in Pforzheim mitteilte. Haftbefehle wurden keine vollstreckt. Alle Verdächtigen seien auf freiem Fuß.

Durchsuchungen gab es in Bad-Liebenzell, Simmersfeld, Neubulach, Engelsbrand, Horb am Neckar und Baiersbronn. Es wurden Beweismittel, darunter Mobilfunktelefone, Laptops, Festplatten und anderweitige Datenträger beschlagnahmt. In Horb wurden zudem verbotene Gegenstände nach dem Waffengesetz sichergestellt. Die Strafverfahren und Tatverdächtigen stehen nicht in unmittelbarem Zusammenhang, wie die Polizei mitteilte.

