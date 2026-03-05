Brisanter Fund

Polizei entdeckt Sprengstoff im eigenen Haus

In einem sichergestellten Behälter findet die Karlsruher Kriminalpolizei nach einigen Wochen explosives Material. Fachleute rücken an.

Die Polizei hat Sprengstoff im eigenen Haus entdeckt. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei hat Sprengstoff im eigenen Haus entdeckt. (Symbolbild)

Karlsruhe (dpa/lsw) - Die Karlsruher Polizei hat sich unbeabsichtigt eine geringe Menge Sprengstoff ins Haus geholt. In einem sichergestellten Behälter sei dieser entdeckt und dann Profis kontrolliert gesprengt worden, teilte die Polizei mit. Eine Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden, Evakuierungen seien nicht nötig gewesen, sagte ein Sprecher. 

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst sei angefordert worden. Zuvor hatten die «Badischen Neuesten Nachrichten» über den Fund berichtet. Der Behälter sei in einem Strafverfahren als Asservat sichergestellt worden und seit einigen Wochen bei der Kriminalpolizei gelagert gewesen, sagte der Sprecher. Bei einer genaueren Überprüfung am Morgen habe man festgestellt, dass darin Sprengstoff war. Worum es sich dabei genau handelte und welchen Schaden dieser hätte anrichten können, war zunächst unklar.

