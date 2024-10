Polizei ermittelt nach rassistischen Gesängen auf Volksfest

Friedrichsdorf (dpa/lhe) - Mehrere Menschen sollen bei einem Kerbefest in Friedrichsdorf-Burgholzhausen (Hochtaunuskreis) zu einem Lied rassistische Parolen gegrölt haben. Wie die Polizei mitteilte, ermitteln die Beamten im Zusammenhang mit einem Video, das in den sozialen Netzwerken kursiere. Das Video zeigt feiernde Menschen, die zu dem Lied «L'Amour toujours» von Gigi D’Agostino rassistische Parolen grölen, dabei die Arme in die Luft heben und tanzen. Es soll am Freitag aufgenommen worden sein.