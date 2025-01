Polizei ermittelt nach Schädelfund in alle Richtungen

Büdingen (dpa/lhe) - Nach dem Fund eines menschlichen Schädels an einem Waldweg bei Büdingen (Wetteraukreis) ermittelt die Kriminalpolizei in alle Richtungen. Noch sei völlig unklar, ob eine Straftat dahinterstecke und wie der Schädel in das Waldstück gelangt sei, sagte eine Sprecherin der Polizei. Die Rechtsmedizin werde den Fund untersuchen.