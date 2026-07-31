Kriminalität

Polizei ermittelt wegen mutmaßlichen Sexualdelikts

Zeugen beobachten in Offenbach mehrere Männer und eine Frau beim Sex - der womöglich nicht einvernehmlich war. Wichtige Hinweise liefern Bilder einer Überwachungskamera.

Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und Zeuginnen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Die Polizei sucht nach weiteren Zeugen und Zeuginnen. (Symbolbild)

Offenbach (dpa/lhe) - Aufnahmen aus einer Video-Überwachung in der Innenstadt von Offenbach haben für die Polizei Hinweise auf ein mögliches Sexualdelikt ergeben. In der Nacht zum Freitag hätten zunächst Zeugen gemeldet, dass mehrere Männer und eine Frau auf dem Marktplatz sexuelle Handlungen vorgenommen haben sollen, wie die Polizei mitteilte. 

Die Auswertung der Videobilder habe ergeben, dass diese Handlungen seitens der Frau mutmaßlich nicht einvernehmlich gewesen seien. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Ermittler bitten mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen sich zu melden.

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