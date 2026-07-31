Polizei ermittelt wegen mutmaßlichen Sexualdelikts
Zeugen beobachten in Offenbach mehrere Männer und eine Frau beim Sex - der womöglich nicht einvernehmlich war. Wichtige Hinweise liefern Bilder einer Überwachungskamera.
Offenbach (dpa/lhe) - Aufnahmen aus einer Video-Überwachung in der Innenstadt von Offenbach haben für die Polizei Hinweise auf ein mögliches Sexualdelikt ergeben. In der Nacht zum Freitag hätten zunächst Zeugen gemeldet, dass mehrere Männer und eine Frau auf dem Marktplatz sexuelle Handlungen vorgenommen haben sollen, wie die Polizei mitteilte.
Die Auswertung der Videobilder habe ergeben, dass diese Handlungen seitens der Frau mutmaßlich nicht einvernehmlich gewesen seien. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Ermittler bitten mögliche weitere Zeuginnen und Zeugen sich zu melden.