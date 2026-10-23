Polizei fasst mutmaßlichen Lkw-Brandstifter
Der Verdächtige soll an mehreren Sattelzügen Feuer gelegt haben. Die Polizei verdächtigt ihn auch, für weitere Brände verantwortlich zu sein.
Hagen im Bremischen (dpa) - Die Polizei hat einen mutmaßlichen Lastwagen-Brandstifter gefasst. Ein Mann soll in Hagen im Bremischen nördlich von Bremen auf Autobahnparkplätzen mehrere Sattelzüge in Brand gesetzt haben, wie die Polizei mitteilte. Der 57-Jährige aus Hessen wurde demnach bereits in Untersuchungshaft genommen. Ein mögliches Motiv nannten die Beamten zunächst nicht.
Den Angaben nach steht der Mann auch im Verdacht, für weitere Brandstiftungen verantwortlich zu sein. Dabei geht es laut Polizei um Brände Ende August im Heidekreis. Auch dort brannten Lastwagen auf Autobahnparkplätzen. Berichte über Verletzte bei den verschiedenen Fällen gibt es nicht.