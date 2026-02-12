Kriminalität

Polizei findet Drogen und Bargeld bei Razzia in Schauenburg

Bei Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis Kassel findet die Polizei Drogen im Wert von mehr als 50.000 Euro. Zwei Verdächtige wurden festgenommen – sind aber wieder auf freiem Fuß.

Nach den Durchsuchungen ermittelt die Polizei gegen zwei Männer wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Handel mit harten Drogen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Nach den Durchsuchungen ermittelt die Polizei gegen zwei Männer wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Handel mit harten Drogen. (Symbolbild)

Schauenburg/Kassel (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen hat die Polizei in Schauenburg (Landkreis Kassel) Drogen im Straßenverkaufswert von mehr als 50.000 Euro sichergestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen gemeinsam mit.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

In der Wohnung eines 46-Jährigen fanden die Beamten am Mittwoch demnach fast 90 Gramm Kokain, 120 Gramm Amphetamine und über 190 Gramm Cannabis sowie rund 1.800 Euro mutmaßliches Drogengeld. In der Wohnung eines 34-Jährigen stellten sie zudem mehr als 4,7 Kilogramm Amphetamine und fast 90 Gramm Crystal Meth sowie Messer, Handys und Utensilien für den Drogenhandel und -konsum sicher.

Die beiden Männer stehen laut Mitteilung im Verdacht, gewerbsmäßig mit harten Drogen zu handeln. Sie seien zunächst festgenommen, später aber mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dauerten an.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Heroin im Wert von 40.000 Euro in Kleingarten sichergestellt
Kriminalität

Heroin im Wert von 40.000 Euro in Kleingarten sichergestellt

Ermittler entdecken in einer Kleingartenparzelle Heroin und Streckmittel im Wert von 40.000 Euro. Auch mutmaßliches Drogengeld und Utensilien werden sichergestellt.

19.12.2025

Polizei findet Drogen, Waffen und Bargeld in Kassel
Kriminalität

Polizei findet Drogen, Waffen und Bargeld in Kassel

Fahnder werden bei Durchsuchungen in Kassel fündig - unter anderem entdecken sie Drogen. Gegen einen Mann lagen bereits vier Haftbefehle vor – er wurde direkt in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

20.10.2025

Drogen, Waffe und Bargeld bei Durchsuchungen entdeckt
Kriminalität

Drogen, Waffe und Bargeld bei Durchsuchungen entdeckt

Den Behörden in Kassel ist ein erfolgreicher Schlag gegen die Drogenszene gelungen. Die Polizei fand bei Wohnungsdurchsuchungen fünf Kilo Rauschgift und vieles mehr.

26.03.2025

Mutmaßliche Drogenhändler in Kassel festgenommen
Kriminalität

Mutmaßliche Drogenhändler in Kassel festgenommen

Beamte nehmen bei Durchsuchungen drei mutmaßliche Drogendealer fest. Sie sollen Menschen in Kassel mit Kokain versorgt haben. Zwei von ihnen sind noch minderjährig.

30.07.2024

Osthessen

Drogen im Wert von 6000 Euro bei Durchsuchungen gefunden

27.04.2023