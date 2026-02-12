Polizei findet Drogen und Bargeld bei Razzia in Schauenburg
Bei Wohnungsdurchsuchungen im Landkreis Kassel findet die Polizei Drogen im Wert von mehr als 50.000 Euro. Zwei Verdächtige wurden festgenommen – sind aber wieder auf freiem Fuß.
Schauenburg/Kassel (dpa/lhe) - Bei Durchsuchungen hat die Polizei in Schauenburg (Landkreis Kassel) Drogen im Straßenverkaufswert von mehr als 50.000 Euro sichergestellt. Das teilten die Staatsanwaltschaft Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen gemeinsam mit.
In der Wohnung eines 46-Jährigen fanden die Beamten am Mittwoch demnach fast 90 Gramm Kokain, 120 Gramm Amphetamine und über 190 Gramm Cannabis sowie rund 1.800 Euro mutmaßliches Drogengeld. In der Wohnung eines 34-Jährigen stellten sie zudem mehr als 4,7 Kilogramm Amphetamine und fast 90 Gramm Crystal Meth sowie Messer, Handys und Utensilien für den Drogenhandel und -konsum sicher.
Die beiden Männer stehen laut Mitteilung im Verdacht, gewerbsmäßig mit harten Drogen zu handeln. Sie seien zunächst festgenommen, später aber mangels Haftgründen wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Die Ermittlungen dauerten an.