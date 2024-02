Polizei findet in Wohnung Waffen und NS-Devotionalien

Fuldatal (dpa/lhe) - Waffen, Munition und NS-Devotionalien hat die Polizei bei der Durchsuchung einer Wohnung in Fuldatal entdeckt. Gegen den 40-jährigen Bewohner werde wegen Verstößen gegen das Kriegswaffenkontroll- sowie das Waffengesetz ermittelt, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei in Kassel am Donnerstag mit. Zu den bei der Durchsuchung Anfang Februar gefundenen Waffen gehörten insgesamt 25 Schusswaffen, 18 Messer und 3 Äxte. Zuvor hatten die Ermittler einen anonymen Hinweis erhalten, dass der Mann mutmaßlich illegal Waffen besitze und sich rechtsextrem geäußert habe.