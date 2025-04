Polizei findet mehr als 15 Kilo Cannabis - Mann in U-Haft

Aitrach (dpa/lsw) - Mehr als 15 Kilogramm Cannabis haben Fahndungsbeamte bereits am Freitagabend bei einer Kontrolle eines Autos an der Anschlussstelle Aitrach (Landkreis Ravensburg) der Autobahn 96 gefunden. Der 52 Jahre alte Autofahrer sitzt nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln in Untersuchungshaft, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.