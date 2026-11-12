Wurststücke mit Nägeln

Polizei findet Salami-Sticks und Nägel bei Verdächtigem

Bei Spaziergängen in Ettlingen und Karlsruhe wurden mutmaßliche Hundeköder entdeckt, mindestens ein Hund verletzte sich leicht. Die Polizei durchsuchte die Wohnung eines Verdächtigen.

Der 60-jährige Verdächtige soll Wurststücke mit Nägeln präpariert haben. (Symbolbild) Foto: Markus Lenhardt/dpa
Der 60-jährige Verdächtige soll Wurststücke mit Nägeln präpariert haben. (Symbolbild)

Ettlingen/Karlsruhe (dpa/lsw) - Nach dem Fund mutmaßlich präparierter Hundeköder in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) und Karlsruhe hat die Polizei die Wohnung eines 60-Jährigen durchsucht. Die Beamten stellten dabei unter anderem Salami-Sticks und Nägel sicher, wie die Polizei und die Staatsanwaltschaft gemeinsam mitteilten.

Ende August hatten Hundebesitzer demnach bei Spaziergängen mehrere Wurststücke entdeckt, die offenbar mit Nägeln präpariert waren. Nach bisherigem Ermittlungsstand verletzte sich dabei mindestens ein Hund leicht, wie die Polizei mitteilte.

Im Zuge der Ermittlungen geriet den Angaben zufolge ein 60-Jähriger unter Verdacht. Die Staatsanwaltschaft erwirkte daraufhin einen Durchsuchungsbeschluss, der am Dienstag vollzogen wurde. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

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