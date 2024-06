Polizei: Fröhliches und friedliches Fanfest in Frankfurt

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Das Fanfest abseits des Frankfurter Stadions während des letzten EM-Gruppenspiels der Fußball-Nationalmannschaft ist aus polizeilicher Sicht friedlich verlaufen - von wenigen Zwischenfällen abgesehen. Nach dem späten 1:1 gegen die Schweiz am Sonntagabend sprach die Polizei in der Nacht auf Montag mit Blick auf Zehntausende Fußballfreunde in der Mainmetropole von einem «fröhlichen Fanfest, bei dem die Anhänger beider Nationen friedlich gemeinsam feierten. Selten musste die Polizei einschreiten oder anderweitig unterstützen.»