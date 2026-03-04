Polizei geht gegen mutmaßlichen Schleuserring vor

Frankfurt/Hannover (dpa) - Nach monatelangen Ermittlungen gegen einen Schleuserring hat die Polizei zwei Wohnungen in Hannover durchsucht und dabei nach eigenen Angaben umfangreiche Beweismittel sichergestellt. Bei den Durchsuchungen trafen die Beamten zwei Personen an, die sich unerlaubt in Deutschland aufhielten.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Sichergestellt wurden unter anderem Mobiltelefone, Tablets, Dokumente und weitere Speichermedien. Darüber hinaus beschlagnahmten die Ermittler Vermögenswerte in Höhe von mehr als 30.000 Euro, wie die Bundespolizeiinspektion Flughafen Frankfurt und die Staatsanwaltschaft Hannover in einer gemeinsamen Erklärung mitteilten. An dem Einsatz in Hannover waren 39 Bundespolizisten beteiligt.