Polizei: Gewaltbereite Männer bei Ausschreitungen beteiligt

Frankfurt/Main (dpa) - Nach Angaben der Polizei sind bei den Ausschreitungen in der Halloweennacht in Frankfurt überwiegend «zahlreiche Gruppen junger, gewaltbereiter Männer, oftmals mit Migrationshintergrund» beteiligt gewesen. Im Laufe des letzten Oktobertages seien insgesamt 53 Menschen festgenommen und in Gewahrsam gebracht worden, teilte die Frankfurter Polizei mit.

22 der festgenommenen Menschen haben laut Auswertung der Polizei nur die deutsche Staatsangehörigkeit, 15 Menschen haben neben der deutschen eine weitere Staatsangehörigkeit. 16 Personen haben laut Polizei nicht die deutsche Staatsangehörigkeit – unter ihnen seien etwa Afghanen, Syrer, Tunesier und Türken.

Polizei: Parallelen zu anderen Straftaten auf Einkaufsstraße Zeil

Laut der Polizei Frankfurt zeigten sich Parallelen zu Menschen, die «insbesondere an Silvester und an Wochenenden in den Abendstunden auf der Zeil regelmäßig durch Straftaten auffallen». Die Polizei ordne die «gewaltbereiten Personengruppen vom 31. Oktober 2026 daher in ein bereits bekanntes Muster ein, das durch eine hohe Anzahl junger, migrantisch geprägter Männer gekennzeichnet ist».

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Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hatte bereits kurz nach den Ausschreitungen gesagt: «Diese Tätergruppe war überwiegend migrantisch geprägt.»

Von etwa 781.000 Menschen in Frankfurt hatten laut Melderegister Ende 2025 rund 455.000 Menschen eine ausländische Staatsangehörigkeit oder eine deutsche Staatsangehörigkeit mit Migrationshintergrund. Etwa 326.000 Menschen hatten die deutsche Staatsangehörigkeit und keinen Migrationshintergrund – das entsprach etwa 42 Prozent der Frankfurter Bevölkerung.

Polizei: Verzichten nicht auf Kontrolle bei Migrationshintergrund

Zehntausende junge Menschen hatten am letzten Oktober-Wochenende deutschlandweit zumeist friedlich etwa für bessere Bildung, mehr Klimaschutz und gegen die Einführung einer Wehrpflicht demonstriert. Dabei kam es zu teils schweren Krawallen, besonders in Hessens größter Stadt Frankfurt. Hier gab es dem Innenministerium zufolge mehr als 180 verletzte Polizisten, Dutzende Festnahmen und mehrere geplünderte Geschäfte.

Seitdem ist die Polizei auf der Einkaufsstraße Zeil besonders präsent. «Polizeiliche Maßnahmen werden nie alleine an äußerlichen Merkmalen einer Person ausgerichtet», teilte sie jetzt mit. Sie stütze sich auf tatsächliche Erkenntnisse wie Ort, Zeit, polizeiliche Vorkenntnisse und konkretes Verhalten der Person.

«Andererseits werden wir nicht auf Kontrollmaßnahmen verzichten, weil der zu Kontrollierende einen Migrationshintergrund haben könnte und deswegen polizeiliche Maßnahmen in Frage gestellt oder mit einem unzutreffenden Vorwurf des Racial Profiling versehen werden könnten.»