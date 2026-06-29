Polizei greift im Freibad nach Übergriffen ein
Zwei Frauen werden im Freibad von einem Betrunkenen bedrängt – doch das ist nicht alles. Was laut Polizei passiert ist.
Bad Liebenzell (dpa/lsw) - Zwei Frauen im Alter von 37 und 46 Jahren sind in einem Freibad in Bad Liebenzell (Kreis Calw) von einem betrunkenen, 37 Jahre alten Mann sexuell belästigt worden. Ein Atemalkoholvortest ergab bei dem Mann demnach einen Wert von 1,6 Promille.
Nicht genug damit: Der 37-Jährige sei während der Maßnahmen am Sonntag zunehmend aggressiver geworden, so dass ihm Handschellen angelegt werden mussten. Auch beleidigte er die Polizisten und machte Anstalten, sie anzugreifen. Der Mann wurde schließlich wegen Eigengefährdung in eine psychiatrische Klinik gebracht.
Kurze Zeit später belästigte ein Jugendlicher zwei Mädchen, indem er sie laut Polizei mutmaßlich am Gesäß berührte. Er wurde nach der Aufnahme der Anzeige an einen erwachsenen Angehörigen übergeben und aus dem Schwimmbad gebracht.