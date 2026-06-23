Polizei: Kleinflugzeug in Mittelhessen abgestürzt
Auf einem Segelflugplatz in Pohlheim ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Die Polizei bestätigt den Einsatz, weitere Details sind bislang nicht bekannt.
Pohlheim (dpa) - Im mittelhessischen Pohlheim ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der Rettungseinsatz auf dem Segelflugplatz im Ortsteil Watzenborn-Steinberg laufe, teilte das Polizeipräsidium Mittelhessen mit. Weitere Informationen lagen zunächst nicht vor, auch nicht über mögliche Opfer.