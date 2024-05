Polizei: «Körperliche Übergriffe» nach Relegationsspiel

Wiesbaden (dpa/lhe) - Fußballfans haben nach dem Relegationsspiel in Wiesbaden der Polizei zufolge Ordner auf dem Spielfeld angegangen. Die Beamten sind kurzzeitig mit Pfefferspray und Schlagstock eingeschritten, wie das Polizeipräsidium Westhessen am Mittwoch mitteilte. «Einige, teilweise vermummte Heimfans» hätten nach der Partie SV Wehen Wiesbaden gegen den SSV Jahn Regensburg (1:2) am Dienstag den Zaun des Fanblocks überstiegen und unbefugt die Spielfläche betreten, hieß es. Dort sei es aus zunächst ungeklärten Gründen zu «körperlichen Übergriffen» gegen die Ordner gekommen.