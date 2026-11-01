Polizei: Lage in Frankfurt beruhigt sich wieder

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den schweren abendlichen Ausschreitungen in Frankfurt hat sich die Lage nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag beruhigt. Die Polizei bleibe die gesamte Nacht mit starken Kräften in der Innenstadt präsent, sagte ein Sprecher. Ein Teil der Innenstadt war am Samstagabend gesperrt worden, um die Ausschreitungen zu stoppen.