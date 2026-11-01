Nach Krawallen

Polizei: Lage in Frankfurt beruhigt sich wieder

Nach den schweren Ausschreitungen bleibt die Polizei in Frankfurts Innenstadt präsent. Die Situation scheint sich mittlerweile aber entspannt zu haben.

Rund 1.000 Polizeikräfte waren im Einsatz. Foto: Boris Roessler/dpa
Rund 1.000 Polizeikräfte waren im Einsatz.

Frankfurt/Main (dpa) - Nach den schweren abendlichen Ausschreitungen in Frankfurt hat sich die Lage nach Angaben der Polizei in der Nacht zum Sonntag beruhigt. Die Polizei bleibe die gesamte Nacht mit starken Kräften in der Innenstadt präsent, sagte ein Sprecher. Ein Teil der Innenstadt war am Samstagabend gesperrt worden, um die Ausschreitungen zu stoppen.

Gegen 1.00 Uhr setzten die Beamten laut Polizei eine rund 100-köpfige Personengruppe fest, um deren Identitäten festzustellen. Ob es Festnahmen gab, war zunächst nicht bekannt. Die Polizei war mit mehr als 1.000 Kräften im Einsatz gewesen.

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