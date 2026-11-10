Polizei macht weitere Angaben nach Leichenfund in Eningen
In einer Wohnung in Eningen unter Achalm sind ein Mann und eine Frau tot gefunden worden. Die Polizei prüft eine Verbindung zu Schüssen in Hamburg.
Eningen unter Achalm (dpa) - Bei den beiden Toten, die am Vormittag in einer Wohnung in Eningen unter Achalm im Großraum Stuttgart gefunden worden sind, handelt es sich nach Angaben der Polizei um einen Mann und eine Frau. Weitere Details, etwa zum Alter der Toten, gaben die Ermittler zunächst nicht bekannt. Die Polizei prüft einen möglichen Zusammenhang mit Schüssen in Hamburg.
Dort waren am Vormittag zwei Menschen durch Schüsse verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde später tot in einem Hotelzimmer der Elbphilharmonie gefunden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat sich der 68-jährige Deutsche selbst getötet. Das Motiv für die Schüsse liege wohl im familiären Bereich, sagte ein Polizeisprecher.
Die Polizei Reutlingen steht nach eigenen Angaben mit den Hamburger Kollegen in Kontakt. Ob die beiden Taten miteinander zusammenhängen, sei Gegenstand der Ermittlungen.