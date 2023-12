Polizei: Mann trennt Partnerin kleinen Finger ab

Grünberg (dpa/lhe) - Ein Mann soll einer 37-Jährigen in Grünberg (Landkreis Gießen) mit einem Messer einen Finger abgetrennt haben. Die Verletzte kam nach dem Vorfall am Mittwoch in eine Klinik, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zunächst soll es einen Streit zwischen dem Paar gegeben haben, ehe der 37 Jahre alte Mann den linken kleinen Finger der Frau abgetrennt haben soll. Die Hintergründe seien bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung gegen den Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen standen beide möglicherweise unter erheblichem Alkoholeinfluss, wie es hieß.