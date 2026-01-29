Wohnungsdurchsuchungen

Polizei nimmt Einbrecherbande hoch

Vier Männer sitzen in U-Haft, ein weiterer Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen: Was die Ermittler bei Razzien in Recklinghausen und Esslingen fanden, sorgt für Aufsehen.

Die Polizei hat in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Wohnungen durchsucht (Symbolbild) Foto: Carsten Rehder/dpa
Die Polizei hat in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen Wohnungen durchsucht (Symbolbild)

Esslingen/Recklinghausen (dpa) - Die Polizei hat in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen eine überregional agierende Einbrecherbande hochgenommen. Bei Durchsuchungen in Recklinghausen und Esslingen seien insgesamt vier Verdächtige im Alter zwischen 22 und 63 Jahren verhaftet worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Sie befinden sich in Untersuchungshaft. Ein weiterer Verdächtiger wurde vorläufig festgenommen. Zudem fand die Polizei mutmaßliches Diebesgut, dessen Wert im fünfstelligen Bereich liegen soll, darunter Bargeld, hochwertige Uhren, Schmuck. Auch Mobiltelefone sowie ein mutmaßliches Tatfahrzeug wurden sichergestellt.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Den Verdächtigen werden insgesamt zehn Taten in Ostfildern und Neuhausen (Kreis Esslingen), Ammerbuch (Kreis Tübingen), Merklingen und Laichingen (Alb-Donau-Kreis) sowie Göppingen und Uhingen (Kreis Göppingen) zugerechnet. Dabei sei unter anderem Bargeld, Schmuck und Gold im Gesamtwert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden.

Gegen den vorläufig festgenommenen 25-Jährigen wird wegen Geldwäsche ermittelt. Er soll der Gruppierung beim Beseitigen von Beweismitteln geholfen haben. Die Haftbefehle und Durchsuchungsbeschlüsse wurden am Mittwoch vollstreckt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Einbrecherbande aufgespürt: Zwei Männer werden noch gesucht
Über 80 Taten

Einbrecherbande aufgespürt: Zwei Männer werden noch gesucht

Die Polizei konnte eine überregionale Einbrecherbande aufspüren. Sie sollen für mehr als 80 Einbrüche in Hessen, Bayern und Rheinland-Pfalz verantwortlich sein. Zwei Männer werden noch gesucht.

05.11.2025

Neun mutmaßliche Drogendealer festgenommen
Jugendliche darunter

Neun mutmaßliche Drogendealer festgenommen

In Bayern und Baden-Württemberg kommt es zu Durchsuchungen und Festnahmen. Ein Verdächtiger bleibt in Haft.

12.06.2025

Razzien gegen georgische Bande - Anführer festgenommen
Organisierte Kriminalität

Razzien gegen georgische Bande - Anführer festgenommen

Geldwäsche, Schmuggel, Gewalt: Ermittler gehen in drei Bundesländern gegen Mitglieder einer georgisch dominierten kriminellen Bande vor. Dabei geht den Behörden wohl ein Anführer ins Netz.

26.03.2025

Kriminalität

Handgranatenwurf bei Trauerfeier: Verdächtige identifiziert

Zehn Menschen waren Anfang Juni durch eine Handgranate bei einer Trauerfeier verletzt worden. Danach hatten einige Anwesende den mutmaßlichen Täter angegriffen. Nun wurden sechs weitere Verdächtige identifiziert.

04.07.2023

Tübingen

Frau tot aufgefunden: Verdächtiger vorläufig festgenommen

Angehörige finden eine 22-Jährige tot in ihrer Wohnung. Die Polizei geht aufgrund der Verletzungen von einem Verbrechen aus. Was ist passiert?

20.06.2023