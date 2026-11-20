Polizei nimmt nach Jugenddemos vier Menschen vorläufig fest
Die Beamten vermuten einen Zusammenhang mit den Ausschreitungen vom 31. Oktober. Was ist bislang bekannt?
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei der Kontrolle einer Personengruppe nach dem Ende der Jugendproteste in Frankfurt hat die Polizei nach eigenen Angaben vier Menschen vorläufig festgenommen. Ein Mitglied der Gruppe stehe im Verdacht, an den Ausschreitungen am 31. Oktober in Frankfurt beteiligt gewesen zu sein, teilten die Beamten mit.
Auf der Einkaufsstraße Zeil sei zudem eine größere Personengruppe kontrolliert worden, die sich verdächtig verhalten habe. Der Einsatzbereich sei abgesperrt worden, teilte die Polizei weiter mit.