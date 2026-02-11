Kriminalität

Polizei prüft Zusammenhänge von Gewalttaten

Erst fielen Schüsse auf einem Spielplatz im Dezember, ein Jugendlicher wurde schwer verletzt. Jetzt wurde erneut ein junger Mann Opfer einer Gewalttat. Gibt es einen Zusammenhang?

Hängen verschiedene Gewalttaten zusammen? Das prüft die Kriminalpolizei. (Archivbild) Foto: Enrique Kaczor/onw-images/dpa
Hängen verschiedene Gewalttaten zusammen? Das prüft die Kriminalpolizei. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitte Dezember fallen Schüsse auf einem Spielplatz in Stuttgart - ein Jugendlicher wird schwer verletzt, zwei mutmaßliche Tatverdächtige werden festgenommen. Nun wurde erneut ein junger Mann durch eine Gewalttat im selben Teilort der Landeshauptstadt verletzt. «Die Kriminalpolizei prüft, ob es Zusammenhänge zwischen den beiden Fällen gibt», sagte ein Polizeisprecher. Nach derzeitigem Stand sei dies nicht der Fall. Es werde aber weiter ermittelt. Die «Stuttgarter Zeitung» hatte zuerst berichtet.

Zwei Gewalttaten - Polizei prüft Verbindung

Anfang Dezember war ein 16 Jahre alter Jugendlicher durch eine Schussabgabe im Stadtteil Weilimdorf schwer verletzt worden. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beamte der Kriminalpolizei sperrten unter anderem den Spielplatz ab und sicherten Spuren. Die Beamten hatten nach umfangreichen Ermittlungen die Wohnungen der beiden Verdächtigen in Stuttgart-Feuerbach und Gerlingen durchsucht. Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz nahmen sie fest. Der 16-jährige Deutsche wurde direkt dem Haftrichter vorgeführt. Der 18-Jährige kam zunächst wieder auf freien Fuß.

Auf dem Spielplatz soll sich ein Streit zwischen zwei Gruppen entzündet haben. Mehrere Schüsse sollen gefallen sein. Der schwer verletzte Junge war später am Nordbahnhof, rund sieben Kilometer entfernt, gefunden worden. Die Hintergründe der Tat sind bisher nicht bekannt. Die Polizei machte keine Angaben dazu, wer an dem Streit beteiligt war und wie der Jugendliche zum Nordbahnhof gelangte.

Opfer mit Schnittverletzungen entdeckt

Nun der mysteriöse Fall Anfang Februar: Passanten fanden den verletzten, 22 Jahre alten Mann. Er saß laut Polizei mit Schnittverletzungen auf einem Stein. Der Mann bat um Hilfe, woraufhin die Passanten Rettungskräfte verständigten. Die Polizei geht von einer Gewalttat aus. Der 22-Jährige schweigt sich über den Vorfall aus.

