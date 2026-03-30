Polizei rätselt über Diebstahl von Schwalbennestern
Die Ermittler in Osthessen stehen vor einem ungewöhnlichen Diebstahl und setzen auf Zeugenaussagen.
Niederaula (dpa/lhe) - Wer klaut denn so etwas? Im osthessischen Niederaula sind mehrere Schwalbennester gestohlen worden, die an der Fassade eines Mehrfamilienhauses hingen. Der Fall sorge auch bei der Polizei für Rätselraten über das Motiv, erklärte ein Sprecher. Es handele sich tatsächlich um Diebstahl und nicht um eine Zerstörung der künstlichen Nisthilfen in einem Akt von Vandalismus.
Die Tat ereignete sich am Freitagabend. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um den kuriosen Fall aufzuklären.