Kriminalität

Polizei rätselt über Diebstahl von Schwalbennestern

Die Ermittler in Osthessen stehen vor einem ungewöhnlichen Diebstahl und setzen auf Zeugenaussagen.

Mit entwendeten Schwalbennestern hat es die Polizei im Kreis Hersfeld-Rotenburg zu tun. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Mit entwendeten Schwalbennestern hat es die Polizei im Kreis Hersfeld-Rotenburg zu tun. (Symbolbild)

Niederaula (dpa/lhe) - Wer klaut denn so etwas? Im osthessischen Niederaula sind mehrere Schwalbennester gestohlen worden, die an der Fassade eines Mehrfamilienhauses hingen. Der Fall sorge auch bei der Polizei für Rätselraten über das Motiv, erklärte ein Sprecher. Es handele sich tatsächlich um Diebstahl und nicht um eine Zerstörung der künstlichen Nisthilfen in einem Akt von Vandalismus. 

Die Tat ereignete sich am Freitagabend. Weitere Einzelheiten wurden zunächst nicht bekannt. Die Polizei hofft nun auf Zeugenhinweise, um den kuriosen Fall aufzuklären.

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