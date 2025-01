Polizei rettet verletzten Mäusebussard

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Ein Mäusebussard hat sich im südhessischen Groß-Umstadt in einem Gebüsch verfangen und ist von der Polizei befreit worden. Ein Anwohner hatte den Vogel gefunden und die Polizei gerufen, wie die Behörde mitteilte. Diese befreite den verletzten Mäusebussard und brachte ihn in eine Tierauffangstation in Rodgau. Die dortigen Vogelexperten konnten demnach keine für den Vogel lebensgefährlichen Verletzungen feststellen. Das Tier erhielt Medikamente und wird nun wieder aufgepäppelt. Nach seiner Genesung soll der Mäusebussard wieder in die Freiheit entlassen werden.