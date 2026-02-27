Polizei schießt auf Fahrzeug - Kein Hinweis auf Verletzte
Ein Auto fährt bei einer Verkehrskontrolle auf einen Polizisten zu. Es kommt zur Schussabgabe. Wenig später wird ein verdächtiges Fahrzeug gefunden.
Steinau (dpa/lhe) - Bei einer Verkehrskontrolle in Steinau (Main-Kinzig-Kreis) hat die Polizei auf ein Fahrzeug geschossen. Das Fahrzeug sei auf einen der Beamten zugefahren, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit. Über Verletzte liegen der Polizei nach aktuellem Stand keine Hinweise vor.
Bei der Kontrolle eines anderen Fahrzeugs fiel der Polizeistreife am Donnerstag gegen 23.30 Uhr ein Auto auf, das mit auffälliger Fahrweise unterwegs war und daher ebenfalls überprüft werden sollte. Der Wagen habe nach bisherigen Erkenntnissen aber nicht wie aufgefordert angehalten, sondern sei auf einen der uniformierten Beamten zugefahren. Nach der Schussabgabe sei das Auto davongefahren.
Zur Anzahl der abgegebenen Schüsse machte die Staatsanwaltschaft zunächst keine Angaben. Nach ersten Ermittlungen sei die Schussabgabe durch einen einzelnen Beamten erfolgt, teilte ein Sprecher mit.
Verlassenes Auto in Feldgebiet
Bei der Fahndung – auch ein Hubschrauber war im Einsatz – wurde in einem Feldgebiet bei Steinau den Angaben zufolge ein verlassenes Auto entdeckt. Ob es sich um das gesuchte Fahrzeug handelt, ist noch unklar. Ein junger Mann, der mit dem Wagen in Verbindung stehen soll, wurde in der Nacht ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Hanau hat die Ermittlungen übernommen.