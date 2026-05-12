LKA ermittelt

Kontrolle eskaliert: Deshalb gab die Polizei Schüsse ab

Nach einer Verfolgungsfahrt in Walldorf wird ein 20-Jähriger von der Polizei angeschossen. Wie die Staatsanwaltschaft die Schüsse erklärt.

Weil Pfefferspray und Warnschüsse ihn nicht aufhielten, gaben die Polizisten mehrere Schüsse auf den Mann ab. Foto: Priebe/pr-video /dpa
Weil Pfefferspray und Warnschüsse ihn nicht aufhielten, gaben die Polizisten mehrere Schüsse auf den Mann ab.

Walldorf (dpa/lsw) - In Walldorf hat die Polizei auf einen jungen Mann geschossen und ihn schwer verletzt. Der 20-Jährige soll in den frühen Morgenstunden vor einer Verkehrskontrolle geflohen sein und die Beamten später mit einem Messer bedroht haben, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizei mitteilten. 

Bild

Mit Flatterband ist der Tatort in der Innenstadt von Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) nach den Schüssen zunächst abgesperrt worden, Experten der Spurensicherung sind im Einsatz. 

Pfefferspray und Warnschüsse

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte der 20 Jahre alte Autofahrer Gas gegeben, als er den Wagen der Polizeistreife bemerkt habe. Im Zentrum der Stadt musste er aus noch nicht bekannten Gründen bremsen, wie es weiter hieß. Er sei ausgestiegen und mit einem Messer in der Hand auf die Beamten zugegangen. Weil Pfefferspray und Warnschüsse ihn nicht aufhielten, gaben die Polizisten mehrere Schüsse auf den Mann ab.

Bild

Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen. «Dabei steht zunächst die genaue Rekonstruktion des Geschehens im Vordergrund», teilte die Staatsanwaltschaft mit. Es sollen auch Bodycam-Aufnahmen gesichtet und bewertet werden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mann geht mit Messern auf Polizisten zu – Beamter schießt
LKA ermittelt

Mann geht mit Messern auf Polizisten zu – Beamter schießt

Nach einem Polizeieinsatz bei Freiburg liegt ein 28-Jähriger im Krankenhaus. Er soll mit Messern auf Beamte zugegangen sein – ein Schuss fiel.

05.12.2025

Polizei schießt auf Mann nach Angriff mit «Gegenstand»
Kriminalität

Polizei schießt auf Mann nach Angriff mit «Gegenstand»

Eskalierter Familienstreit: Ein junger Mann soll in Wiesbaden die Polizei angegriffen haben und schwer verletzt worden sein. Wie ist es zu dem Einsatz gekommen?

29.10.2025

Polizei ermittelt nach Schuss auf Mann in Gießen
Nächtlicher Polizeieinsatz

Polizei ermittelt nach Schuss auf Mann in Gießen

Ein 36-Jähriger wird bei einer nächtlichen Auseinandersetzung in Gießen angeschossen. Die Hintergründe des Geschehens sind noch unklar.

23.09.2025

45-Jähriger bei Polizeieinsatz angeschossen - LKA ermittelt
Schusswaffengebrauch

45-Jähriger bei Polizeieinsatz angeschossen - LKA ermittelt

Bei einem Polizeieinsatz schießen die Beamten auf einen Angreifer, der zuvor seinerseits auf sie geschossen haben soll. Der 45-Jährige muss mit einer Notoperation gerettet werden.

07.03.2025

Mannheim

Polizei schießt auf Bewaffneten in Uni-Bibliothek: tot

Ein Mann soll mit einer Machete in eine Bibliothek der Universität Mannheim gekommen sein. Die Polizei schießt auf ihn. Kurz darauf stirbt der 31-Jährige im Krankenhaus. Nun ermittelt auch das LKA.

23.04.2024