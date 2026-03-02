Bankschließfächer aufgebrochen

Polizei schnappt Diebesbande nach Millionendiebstahl

Nach einem Millionen-Coup gerät ein 19-Jähriger ins Visier der Polizei. In seinem Umfeld treffen die Ermittler schnell auf weitere Verdächtige – und stoßen auf eine Serie an Diebstählen.

Bei den Hausdurchsuchungen nahm die Polizei alle Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Bei den Hausdurchsuchungen nahm die Polizei alle Verdächtigen vorläufig fest. (Symbolbild)

Heilbronn (dpa/lsw) - Die Polizei hat eine sechsköpfige Diebesbande festgenommen, die unter anderem für einen Millionendiebstahl in einer Bankfiliale in Güglingen (Kreis Heilbronn) verantwortlich sein soll. Den Tätern sei es im August gelungen, mehrere Schließfächer zu plündern, teilte die Polizei mit. Die Ermittler wurden zuerst auf einen 19-jährigen Mitarbeiter der Bank aufmerksam, der für den Einbruch sein Insiderwissen genutzt haben soll.

Bei den weiteren Ermittlungen stieß die Polizei in dessen Umfeld auf fünf weitere Männer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Die Gruppe soll im vergangenen Jahr verschiedene Einbrüche und Diebstähle im Raum Heilbronn begangen haben. Sie wird unter anderem für den versuchten Aufbruch eines Zigarettenautomaten in Kirchheim am Neckar und einen Diebstahl in einem Supermarkt in Bönnigheim verantwortlich gemacht. Zudem sollen die Männer in ein Unternehmen in Bad Rappenau eingebrochen sein und dort Bargeld und Getränke gestohlen haben. 

Bei Hausdurchsuchungen stellten die Beamten einen niedrigen fünfstelligen Betrag Bargeld, zwei Autos und verschiedene Designer-Kleidungsstücke sicher. Bei einem 23-Jährigen wurde zudem eine größere Menge Drogen gefunden. Alle Männer wurden vorläufig festgenommen. Fünf von ihnen sitzen seit Donnerstag in Untersuchungshaft. 

Wer von den Männern an welchen Taten beteiligt war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

