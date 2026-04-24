Tiere

Polizei sperrt Autobahn 66 für Entenküken-Rettung

Polizei und Feuerwehr stoppen den Feierabendverkehr, um zehn Entenküken in Sicherheit zu bringen. In einer Wildtierstation werden die kleinen Wasservögel jetzt versorgt.

Nach ihrer Rettung werden die Küken jetzt in einer Wildtierstation versorgt. Foto: -/Polizeipräsidium Südosthessen/dpa
Nach ihrer Rettung werden die Küken jetzt in einer Wildtierstation versorgt.

Langenselbold (dpa) - Polizei und Feuerwehr haben an der Autobahn 66 zehn flauschige Entenküken aus einer gefährlichen Situation gerettet. Dazu sei die Autobahn bei Langenselbold in Hessen im Feierabend-Berufsverkehr kurzzeitig voll gesperrt worden, teilte die Polizei mit. «Danke für Ihre Geduld - auch wenn Stillstand im Feierabendverkehr besonders schwerfällt», erklärte die Polizei zu der Rettungsaktion. 

Bild

Die Entenfamilie war den Beamten zwischen der Anschlussstelle Langenselbold und dem Langenselbolder Dreieck gemeldet worden. Eine Funkstreife hatte zunächst vor Ort keine Tiere entdeckt. Kurz darauf seien die Küken jedoch im dicht bewachsenen Mittelschutzstreifen der Autobahn entdeckt worden.

Sicheres Zuhause für die Küken im Wildtierzentrum

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Um die Tiere aus dem Gefahrenbereich zu bringen, seien beide Fahrtrichtungen der Autobahn vorübergehend gesperrt worden. In dem Zusammenspiel eines aufmerksamen Bürgers, zweier Funkstreifen sowie der Feuerwehr Langenselbold sei es schließlich gelungen, alle zehn Küken unverletzt einzufangen. 

Bild

Das zuvor wohl davongeflogene Muttertier sei danach nicht mehr gesichtet worden. Daher seien die Küken in ein Wildtierzentrum gebracht worden, wo sie nun versorgt würden. Die Autobahn war nach rund einer halben Stunde wieder frei - «und die kleinsten Verkehrsteilnehmer in Sicherheit», hieß es von der Polizei.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Entenküken von Autobahn gerettet
Sinzheim

Entenküken von Autobahn gerettet

Eine Entenfamilie wollte die Autobahn 5 überqueren – mit tragischem Ausgang. Wie die Polizei die überlebenden Küken in Sicherheit brachte.

17.04.2026

Polizei rettet zehn verwaiste Entenküken auf A67
Sicher im Tierheim

Polizei rettet zehn verwaiste Entenküken auf A67

Zehn kleine Entchen sind am Morgen alleine auf der Autobahn unterwegs - und bekommen Hilfe von der Polizei. Für die Beamten ist es schon die zweite Küken-Rettung innerhalb kurzer Zeit.

06.05.2025

Polizisten fangen Entenküken auf A5 und ernten Applaus
Tiere

Polizisten fangen Entenküken auf A5 und ernten Applaus

Mit dem Schrecken davongekommen sind mehrere knuffige Entengeschwister. Die Küken verlaufen sich und watscheln über die A5. Aber die Rettung kommt in Uniform.

06.05.2025

Tiere

Feuerwehr rettet Entenküken

15.05.2023

Kurios

Feuerwehr rettet Küken mit Suppenkelle

Ein Wasserbecken stellte für mehrere Küken eine Gefahr da. Zum Glück war die Feuerwehr vor Ort und improvisierte bei der Rettung.

28.04.2023