Polizei sprengt zwei Granaten am Schluchsee

Freiburg (dpa/lsw) - Zwei Sprenggranaten aus dem Zweiten Weltkrieg mussten am Schluchsee nahe Freiburg kontrolliert gesprengt werden. Spaziergänger hatten am Karfreitag einen verdächtigten Gegenstand am Ufer gefunden und die Polizei informiert. Es handelte sich dabei um eine zwei Zentimeter große Sprenggranate, wie die Beamten mitteilten. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst musste die Granate demnach aus Sicherheitsgründen sprengen.