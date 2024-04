Polizei stellt bei Kontrollen mehr als 1000 Verstöße fest

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei Kontrollen auf Hessens Straßen mit einem Schwerpunkt beim Güterverkehr haben Polizistinnen und Polizisten mehr als 1000 Verstöße registriert. An sieben Kontrollstellen seien am Mittwoch fast 200 Beamte im Einsatz gewesen, die sich 377 Lastwagen und 544 andere Fahrzeuge genauer anschauten, teilte das Polizeipräsidium Westhessen am Freitag in Wiesbaden mit. Bei dem länderübergreifenden Aktionstag mit dem Motto «sicher.mobil.leben - Güterverkehr im Blick» seien in Hessen 1001 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 43 Verkehrsstraftaten registriert worden.