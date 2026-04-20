Polizei stellt gefälschte Markenware auf Trödelmarkt sicher
120 mutmaßliche Markenfälschungen beschlagnahmt die Polizei bei einer Kontrolle auf dem Trödelmarkt in Offenbach. Gegen eine Standbetreiberin laufen Ermittlungen.
Offenbach (dpa/lhe) - Die Polizei hat auf einem Trödelmarkt in Offenbach zahlreiche mutmaßlich gefälschte Markenartikel beschlagnahmt. Wie die Polizei mitteilte, überprüften Beamte in Zivil am Samstag drei Marktstände. Dabei entdeckten sie an einem Stand offenbar Plagiate von Handtaschen, Portemonnaies und Kleidung.
Insgesamt stellten die Beamten rund 120 mutmaßliche Fälschungen sicher. Der geschätzte Originalwert der Waren liegt bei etwa 115.000 Euro. Gegen die 62-jährige Standbetreiberin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Markengesetz eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.