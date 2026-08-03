Polizei stellt zwei Teenager in gestohlenem Auto

Überlingen (dpa/lsw) - Die Polizei hat zwei Jugendliche in einem gestohlenen Auto gestellt. Den Angaben der Polizei nach wurde der Wagen am Freitag in Überlingen (Bodenseekreis) entwendet. Über Ortungssignale habe die Polizei das Fahrzeug noch im selben Ort lokalisiert und einen 14-Jährigen und einen 15-Jährigen angetroffen.

Der 14-jährige mutmaßliche Fahrer stand laut Polizei unter Drogeneinfluss und musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Beide Jungen wurden am Freitagabend an ihre Erziehungsberechtigten übergeben, wie ein Polizeisprecher sagte.

Durch Fahrten im Gelände entstand an dem Auto ein Schaden in Höhe von knapp 10.000 Euro, wie es hieß. Wie genau die Teenager das Auto entwendeten und mit welchen strafrechtlichen Konsequenzen sie rechnen müssen, werde ermittelt.