Polizeieinsatz

Polizei stoppt Mann mit täuschend echt aussehender Pistole

Ein 30-Jähriger fährt mit einer täuschend echt aussehenden Pistole durch Kassel – und fällt prompt auf. Warum der Einsatz für die Polizei noch brisanter wurde.

Ein Autofahrer löst in Kassel einen Polizeieinsatz aus: Im Wagen finden Beamte eine täuschend echte Gasdruckpistole und ein verbotenes Springmesser. (Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Ein Autofahrer löst in Kassel einen Polizeieinsatz aus: Im Wagen finden Beamte eine täuschend echte Gasdruckpistole und ein verbotenes Springmesser. (Symbolbild)

Kassel (dpa/lhe) - Ein 30-jähriger Autofahrer hat in Kassel einen Polizeieinsatz ausgelöst, weil er mit einer täuschend echt wirkenden Gasdruckpistole unterwegs gewesen sein soll. Polizeibeamte stoppten den Wagen nach dem Hinweis eines Passanten am Dienstagnachmittag im Stadtteil Rothenditmold. Im Auto fanden sie die Pistole sowie ein verbotenes Springmesser und stellten beide sicher. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC, der Fahrer wurde zur Blutentnahme mitgenommen. Gegen ihn laufen nun mehrere Ermittlungsverfahren.

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