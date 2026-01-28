Kriminalität

Polizei sucht nach entflohenem Strafgefangenen in Limburg

Ein Strafgefangener nutzt in Limburg einen Arztbesuch zur Flucht. Die Polizei bittet um Hinweise und setzt auf die Wachsamkeit der Bevölkerung.

Die Polizei sucht einen Strafgefangenen, der in Limburg bei einem Arztbesuch geflohen ist. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa
Limburg (dpa/lhe) - Die Flucht eines Strafgefangenen während eines Arztbesuchs hat in Limburg einen größeren Polizeieinsatz ausgelöst. Der Mann sei zu einem Krankenhaus begleitet worden und seinen Bewachern dort entwichen, obwohl er noch an den Händen gefesselt gewesen sei, teilte die Polizei mit.

Nach dem Mann suchten mehreren Streifen, die von der Bereitschaftspolizei unterstützt wurden. Auch ein Hubschrauber sei an dem Einsatz beteiligt, hieß es. Die Polizei bat darum, im Raum Limburg keine Anhalter mitzunehmen und bei verdächtigen Wahrnehmungen den Notruf 110 anzuwählen.

