Vermisstenfall

Polizei sucht nach vermisstem Bootsfahrer am Bodensee

Ein herrenloses Motorboot treibt auf dem Bodensee. Seit Freitag suchen die Rettungskräfte nach dem Schweizer Bootshalter.

Die Polizei sucht weiter nach dem Mann. (Symbolbild) Foto: Armin Weigel/dpa
Die Polizei sucht weiter nach dem Mann. (Symbolbild)

Lindau (dpa) - Der Bootsfahrer eines herrenlosen Motorbots wird weiterhin am Bodensee (Landkreis Lindau) gesucht. Das herrenlose Boot wurde am Freitagabend im bayrischen Bereich des Bodensees gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Halter des Boots sei ein 87-jähriger Schweizer, der derzeit nicht auffindbar sei.

Am Freitag suchten bereits 17 Boote und zwei Hubschrauber nach dem Mann. Am Samstag wurde die Suche fortgesetzt, hauptsächlich von der Schweizer Polizei. Auch ein bayrischer Polizeihubschrauber ist an der Suche derzeit beteiligt, wie ein Sprecher mitteilte.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Motorboot rammt Segelboot – Ermittlungen gegen Bootsführer
Frau gestorben

Motorboot rammt Segelboot – Ermittlungen gegen Bootsführer

Auf dem Bodensee rast ein Motorboot in ein Segelboot. Mit schweren Folgen: Eine Seglerin stirbt. Die Polizei ermittelt jetzt gegen den Bootsführer.

13.10.2025

Seglerin stirbt bei Kollision mit Motorboot auf dem Bodensee
Unfälle

Seglerin stirbt bei Kollision mit Motorboot auf dem Bodensee

Mit voller Geschwindigkeit rast ein Motorboot in ein Segelboot. Für eine Seglerin kommt danach jede Hilfe zu spät. Wie konnte es zu so einem Unfall kommen?

12.10.2025

Polizei sucht in Mittelhessen nach vermisstem Sechsjährigen
Notfälle

Polizei sucht in Mittelhessen nach vermisstem Sechsjährigen

Der Junge verlässt die Schule, wird noch am Bahnhof gesehen. Seitdem wird er vermisst. Bei der Suche nach dem autistisch veranlagten Kind sind auch ein Boot und ein Hubschrauber im Einsatz.

25.03.2025

Polizei sucht in Weilburg nach vermisstem Sechsjährigen
Notfälle

Polizei sucht in Weilburg nach vermisstem Sechsjährigen

Der Junge verlässt die Schule, wird noch am Bahnhof gesehen. Dann wird er als vermisst gemeldet. Bei der Suche nach dem Kind sind auch ein Boot und ein Hubschrauber im Einsatz.

25.03.2025

Polizei sucht in Weilburg nach vermisstem Sechsjährigen
Notfälle

Polizei sucht in Weilburg nach vermisstem Sechsjährigen

Er verlässt mittags die Schule und ist seitdem vermisst. Die Polizei sucht in Weilburg nach einem Kind. Auch ein Boot und ein Hubschrauber kommen zum Einsatz.

25.03.2025