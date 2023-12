Polizei: Vater ließ Kind nach Unfall schwer verletzt zurück

Wiesbaden (dpa/lhe) - Bei dem mutmaßlichen Verursacher eines Unfalls in Wiesbaden, bei dem in schwer verletztes Baby im Wagen zurückgelassen wurde, handelt es sich um den Vater des Kindes. Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, war der Mann am Samstagvormittag, mehrere Stunden nach dem Vorfall, auf einer Polizeiwache erschienen. Der 25-Jährige müsse sich jetzt nicht nur wegen des Unfalls, sondern auch wegen unterlassener Hilfeleistung und Aussetzung eines Kindes verantworten, hieß es.