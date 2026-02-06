Polizei warnt vor falschem Netto-Shop im Internet
Mehrere Verbraucher berichten, dass sie nach einer Bestellung im vermeintlichen Netto-Shop keine Lieferung erhalten haben. Die Polizei rät, genau hinzusehen.
Aalen (dpa/lsw) - Die Polizei warnt Verbraucher vor einem Online-Shop, welcher der Internetseite des Discounters Netto nachempfunden ist. Der Shop biete in der Aufmachung des Netto-Markts diverse Angebote an, welche dort bestellt werden könnten, teilten die Ermittler in Aalen (Ostalbkreis) mit. Nach getätigter Bestellung werde jedoch keine Ware versendet. Den Angaben zufolge meldeten sich schon mehrere Käufer.