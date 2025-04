Polizei will Tuningszene am «Car-Friday» ausbremsen

Stuttgart/Singen/Mannheim (dpa/lsw) - Am Karfreitag verabreden sich vielerorts vor allem Autoposer traditionell an szenetypischen Orten und zeigen ihre frisierten Fahrzeuge. Die Polizei kontrolliert bundesweit, so auch in Baden-Württemberg. Der Karfreitag habe sich in der Tuning- und Poserszene als bedauerlicher Startschuss in die Saison etabliert, sagt Innenminister Thomas Strobl (CDU). «Posing und illegales Tuning ist nicht nur ohrenbetäubend, es gefährdet auch den Straßenverkehr und verunsichert viele Menschen. Dieses grob rücksichtslose Verhalten werden wir gleich zum Saisonstart ausbremsen.»