Polizei zieht bei Einbrecherjagd positive Zwischenbilanz
Wenn die Tage kürzer werden, steigt auch die Gefahr von Einbrüchen. Hessens Polizei setzt deshalb auf verstärkte Kontrollen. Wie sehen die bisherigen Ergebnisse im Detail aus?
Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Kampf der hessischen Polizei gegen Einbrecher zeigt den Ermittlern zufolge erste Erfolge. Bei Kontrollen in der dunklen Jahreszeit sind bislang über 7.200 Personen und mehr als 5.000 Fahrzeuge überprüft worden, wie das hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mitteilte.
Seit Ende Oktober habe die Polizei im Zuge der hessenweiten Gesamtstrategie «Gemeinsam Sicher vor Diebstahl und Einbruch» über 800 Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten festgestellt. 85 Menschen seien vorläufig festgenommen worden.
«Deutliche Erfolge» bei verstärktem Einbruchschutz
Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) zog ein positives Zwischenfazit. Die bisherige Bilanz zeige, dass die Strategie «greift»: «Mehr als 7.200 kontrollierte Personen, zahlreiche Festnahmen und insbesondere die Ergreifung mehrerer Einbrecher auf frischer Tat sind deutliche Erfolge.»
Die enge Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg sei dabei ein «wichtiger Erfolgsfaktor». Poseck kündigte an, den intensiven Einbruchschutz fortzusetzen: «Wir wollen Einbrecher frühzeitig identifizieren, Straftaten verhindern und die Täter konsequent zur Verantwortung ziehen.»
Polizeikampagne läuft noch mehrere Monate
Die Kampagne der Polizei in der dunklen Jahreszeit läuft laut Mitteilung noch bis zum 28. März 2027. Neben verstärkten Kontrollen setzen die Beamten auch auf Präventionsarbeit und informieren Bürger über Möglichkeiten, ihre Wohnungen und Häuser besser vor Einbrechern zu schützen.