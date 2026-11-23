Wiesbaden (dpa/lhe) - Der Kampf der hessischen Polizei gegen Einbrecher zeigt den Ermittlern zufolge erste Erfolge. Bei Kontrollen in der dunklen Jahreszeit sind bislang über 7.200 Personen und mehr als 5.000 Fahrzeuge überprüft worden, wie das hessische Landeskriminalamt (LKA) in Wiesbaden mitteilte.

Seit Ende Oktober habe die Polizei im Zuge der hessenweiten Gesamtstrategie «Gemeinsam Sicher vor Diebstahl und Einbruch» über 800 Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten festgestellt. 85 Menschen seien vorläufig festgenommen worden.

«Deutliche Erfolge» bei verstärktem Einbruchschutz

Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) zog ein positives Zwischenfazit. Die bisherige Bilanz zeige, dass die Strategie «greift»: «Mehr als 7.200 kontrollierte Personen, zahlreiche Festnahmen und insbesondere die Ergreifung mehrerer Einbrecher auf frischer Tat sind deutliche Erfolge.»

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Die enge Zusammenarbeit über die Landesgrenzen hinweg sei dabei ein «wichtiger Erfolgsfaktor». Poseck kündigte an, den intensiven Einbruchschutz fortzusetzen: «Wir wollen Einbrecher frühzeitig identifizieren, Straftaten verhindern und die Täter konsequent zur Verantwortung ziehen.»

Polizeikampagne läuft noch mehrere Monate