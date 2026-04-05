Polizeiauto stößt mit Auto zusammen - ein Verletzter

Stuttgart (dpa/lsw) - Bei einem Unfall mit einem Polizeiauto in Stuttgart ist ein Mann verletzt worden. Der Streifenwagen sei auf dem Weg zu einem Einsatz mit Blaulicht und Sirene über eine rote Ampel an einer Kreuzung gefahren, wie die Polizei mitteilte. Auf der Kreuzung stieß der Wagen am Samstag mit einem abbiegenden Auto eines 31-Jährigen zusammen.