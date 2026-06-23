Mitten in Frankfurt

Polizei schießt am Hauptbahnhof auf Mann

Nach Schussgeräuschen am Hauptbahnhof Frankfurt wird ein Mann am Boden behandelt. Die Hintergründe sind noch unklar, der Straßenbahnverkehr wurde gestoppt.

Warum die Polizei schoss, ist noch unklar. Foto: Boris Roessler/dpa
Warum die Polizei schoss, ist noch unklar.

Frankfurt/Main (dpa) - Die Polizei hat nahe dem Frankfurter Hauptbahnhof auf einen Mann geschossen. Dieser sei dabei verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Zu den Hintergründen des Vorfalls und zur Identität des Mannes machte er zunächst keine weiteren Angaben. Das hessische Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen, ein übliches Vorgehen, wenn Polizisten geschossen haben.

Zeugen hatten am Nachmittag gegen 16.00 Uhr Schussgeräusche gehört und dann gesehen, wie ein Mann am Boden behandelt wurde, wie dpa-Reporter berichteten. Der Vorfall ereignete sich am Kaisertor, einem Platz gegenüber dem Hauptbahnhof. Der Verletzte war bei Bewusstsein und wurde später in einem Rettungswagen abtransportiert.

Die Polizei hatte zum Zeitpunkt eine ihrer inzwischen regelmäßigen Kontrollaktionen im Bahnhofsviertel gemacht. Der Straßenbahnverkehr, der über den Bahnhofsvorplatz verläuft, wurde zwischenzeitlich gestoppt. Die Polizei sperrte den Bereich um den Tatort ab, die genauen Hintergründe sind noch völlig unklar.

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