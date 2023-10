Hauptwache in Frankfurt gesperrt: Zahlreiche Züge fallen aus

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Zugausfälle und ein Polizeieinsatz haben am Dienstagmorgen den Frankfurter Berufsverkehr beeinträchtigt. So wurde die B-Ebene des Bahnhofs Frankfurt (Main) Hauptwache nach dem Fund eines handgranatenähnlichen Gegenstandes gesperrt werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Alle S- und U-Bahnen halten dort nicht mehr, sondern fahren durch. Wie lange die Sperrung noch andauert, war am Dienstagmorgen zunächst unklar.