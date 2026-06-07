Polizeieinsatz in Maintal wegen verwirrten Manns in Wohnhaus

Maintal (dpa/lhe) - Wegen eines verwirrten Manns sind Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in Maintal im Main-Kinzig-Kreis zu einem Einsatz ausgerückt. «Nach den derzeitigen Erkenntnissen soll sich dort ein Mann, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, mit einer Flüssigkeit übergossen und hiernach in ein dortiges Wohnhaus zurückgezogen haben», teilte das Polizeipräsidium Südosthessen mit. Umliegende Straßen wurden gesperrt, der Bereich soll weiträumig umfahren werden.