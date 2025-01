Polizeikosten: Hessen will einheitliche Vorgehensweise

Wiesbaden/Karlsruhe (dpa/lhe) - Hessen zeigt sich über das Urteil zur Beteiligung von Fußball-Bundesligavereinen an Polizeikosten bei Hochrisikospielen erfreut, strebt aber ein bundesweit einheitliches Vorgehen an. «Alles andere würde auch zu Wettbewerbsverzerrungen führen», sagte Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) in einer Stellungnahme des Ministeriums.