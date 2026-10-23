Polizeistreife kollidiert in Rüsselsheim mit Auto
Mit Blaulicht und Martinshorn fuhr eine Streife in Rüsselsheim bei Rot über eine Kreuzung – auf dem Weg zu einem gemeldeten Einbruch. Dort kam es zum Zusammenstoß.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Bei einem Unfall in Rüsselsheim (Landkreis Groß-Gerau) ist eine Polizeistreife mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilte, fuhren die Beamten wegen eines gemeldeten Wohnungseinbruchs am Donnerstagabend mit Blaulicht und Martinshorn bei Rot über eine Kreuzung. Dabei kollidierten sie mit einem anderen Auto. Drei Menschen wurden leicht verletzt: eine Polizistin sowie der 18-jährige Fahrer und sein 19-jähriger Beifahrer aus dem anderen Auto. Es entstand ein Schaden von etwa 40.000 Euro.